Trabzonspor, CAS'a gitti

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için resmi başvuruyu yaptı.

UEFA; geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama ile, finansal yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Trabzonspor'un, Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, verilen bu kararı, ''Yanlış bir değerlendirme'' olarak yorumlamış ve değişeceğine olan inancını dile getirmişti.

CAS'A GİTTİ

Trabzonspor'un, söz konusu cezanın iptali için CAS'a başvuru yaptığı öğrenildi.

Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiklerini açıkladı.