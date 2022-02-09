Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de liderliği bırakmayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan ve liderliği bırakmayan Trabzonspor, ligin bitmesi için gün sayıyor.

Rakiplerini tek tek geride bırakan Trabzonspor, şampiyonluğu elinden kaçırmamak için ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yaptı.

Temkinli adımlarla ilerleyen bordo-mavili ekip, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi ve şampiyon olmak için Denizlispor maçına odaklandı.

Denizlispor - Trabzon maçını izlemek isteyenler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Futbolseverler, "Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

Peki, Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor-Trabzonspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Oğuz, Schwechlen, Gökhan, Muhammed, Darri, Mustafa, Özer, İlhan, Ömer

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmet Can, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Yunus, Kouassi, Enis