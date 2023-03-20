Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'dan Arda Güler'e övgü Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Arda Güler hakkında övgülerde bulundu. Mandıralı, genç yıldız adayının Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu olduğunu söyledi.

1984-1998 ve 1999-2002 olmak üzere Trabzonspor'da 2 dönem forma giyen ve oynadığı süreçte gösterdiği iyi performansla Türk futboluna damgasına vuran Hami Mandıralı, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mandıralı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi dönemleriyle kıyaslandığında günümüzde yetenekli futbolcuların nadiren çıktığını söyledi.

"Onu izlerken keyif alıyorum"

Tanju Çolak ve kendi jenerasyonlarında daha yetenekli oyuncuların bulunduğunu savunan Mandıralı, şu şekilde konuştu:

"Şu an benim için en büyük oyuncu olacak aday Arda Güler. Müthiş oyuncu. Onu izlerken keyif alıyorum."

"Oynayarak daha güçlü olacağını düşünüyorum"

Mandıralı, genç futbolcuyla telefon üzerinden zaman zaman görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üstüne koyarak gider. Oynayarak daha güçlü olacağını düşünüyorum."

"Arda bu yolda devam et ve çok çalış"

Arda'nın maç süresi alması gerektiğine işaret eden Hami Mandıralı, genç sporcunun süre almadığı takdirde güçlenemeyeceğini vurguladı.

Mandıralı, Arda'nın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği Sevilla maçındaki performansına dikkati çekerek, şunları kaydetti: