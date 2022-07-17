Trabzonspor, Erik Sviatchenko'yu istiyor

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, Erik Sviatchenko ismi de gündeme geldi. Görüşmeler sürüyor...

Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor , geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor.

Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Karadeniz ekibinin gündemine tanıdık bir isim girdi: Erik Sviatchenko.

2 sezon önce de istenmişti

Trabzonspor'un 2 sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'ta kalmıştı.

Danimarka ekibinde 2 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki Sviatchenko, kaptanlık pazubandını takıyor.

Danimarka Milli Takımı'nda da oynadı

Bordo-mavili takımın futbol izleme komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor. Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek.

Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.