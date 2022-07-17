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    Trabzonspor, Erik Sviatchenko'yu istiyor

    Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, Erik Sviatchenko ismi de gündeme geldi. Görüşmeler sürüyor...
    • 17.07.2022 - 11:43
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    Trabzonspor, Erik Sviatchenko'yu istiyor

    Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor , geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor.

    Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo'nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Karadeniz ekibinin gündemine tanıdık bir isim girdi: Erik Sviatchenko.

    Trabzonspor, Erik Sviatchenko yu istiyor #1

    2 sezon önce de istenmişti

    Trabzonspor'un 2 sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland'ta kalmıştı.

    Danimarka ekibinde 2 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki Sviatchenko, kaptanlık pazubandını takıyor.

    Danimarka Milli Takımı'nda da oynadı

    Bordo-mavili takımın futbol izleme komitesi'nin olumlu rapor verdiği 1.85'lik stoperin şartları araştırılıyor. Midtjylland Kulübü'nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek.

    Danimarka Milli Takımı'nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.


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