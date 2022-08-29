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    Trabzonspor evinde 539 gündür kaybetmiyor

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı.
    • 29.08.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:52
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    Trabzonspor evinde 539 gündür kaybetmiyor

    Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, 8 Marta 2021'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 539 günlük yenilmezlik serisi yakaladı.

    Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

    Geçen sezon sahasında hiç yenilmedi

    Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı.
    Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

    Bordo-mavili takım, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı Hatayspor karşılaşmasında 1-0 galip gelirken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
    Karadeniz ekibi, iç sahadaki son 27 karşılaşmasında 17 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

    Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay ile zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

    Trabzonspor evinde 539 gündür kaybetmiyor #1

    Geçen sezonun gerisinde

    Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk 4 haftasında geçen sezonun gerisinde kaldı.
    Bordo-mavililer, geçen sezon 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan elde ederken, bu sezon ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı.


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