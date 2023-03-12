Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u yendi

Süper Lig’de 25. hafta maçında Abdullah Avcı’nın istifası sonrasında Orhan Ak yönetimindeki Trabzonspor ile Vincenzo Montella’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Mücadele Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Trabzonspor 4 golle kazandı
Trabzonspor'un galibiyet gollerini; Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Badou Ndiaye'den geldi.
Belhanda kırmızı kart gördü
Öte yandan Adana ekibinde Younes Belhanda, 22. dakikada Bruno Peres'e tokat attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.
Bordo-mavililer 2 maç aradan sonra kazandı
Süper Lig’de 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor 41 puana yükselirken, 6 maç aranın ardından kaybeden Adana Demirspor 42 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep GK’nın ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek. Adana Demirspor ise Antalyaspor’u konuk edecek.