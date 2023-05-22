Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 35. haftanın kapanış maçında Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Andrea Pirlo’nun ekibi Fatih Karagümrük, hakem Turgut Doman yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele bordo-mavili takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Diagne Süper Lig tarihine geçti

Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti.

Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi. Senegalli oyuncu ligde 20 gole ulaştı ve Elvir Boliç ve Alex de Souza'nın ardından Süper Lig tarihinde 2 ve daha fazla sezonda 20+ gol atan 3. oyuncu oldu.

İlk yarıyı Trabzonspor önde bitirdi

Trabzonspor, 20. dakikada yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Bu gol Batuhan'a (Kendi kalesine) yazıldı. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, rahat kazandı

İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi. Bordo-mavili takım, 57. dakikada Abdülkadir Ömür ile 5. golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, üç puanı hanesine yazdırdı

Süper Lig’de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından taraftarı önünde Fatih Karagümrük’ü mağlup eden Trabzonspor puanını 51’e çıkardı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor’a boyun eğen Karagümrük, bordo-mavili takım karşısında da mağlup oldu ve 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Kayserispor’u konuk edecek.