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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi iki golle geçti

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi iki golle geçti

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.