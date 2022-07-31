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    Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı

    Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Süper Kupa sayısında Fenerbahçe'yi yakaladı.
    • 31.07.2022 - 09:58
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    Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı

    Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

    Bordo-mavili takım, Süper Kupa'yı son üç organizasyonun ikisinde kazanmayı başardı. Trabzonspor, üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanarak bu organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan ikinci takım unvanını Fenerbahçe ile paylaştı.

    En çok kazanan takım Galatasaray

    Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım 6 kez ile Galatasaray. Beşiktaş ise iki kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

    Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa tarihinin de en farklı galibiyetini aldı. Bundan önce en farklı galibiyeti, 2010 yılında yine bordo-mavilil ekip, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek elde etmişti.

    Trabzonspor, Fenerbahçe yi yakaladı #1


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