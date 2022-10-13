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    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu'nda dans

    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu'nda dans

    Trabzonspor sevgisi sınır tanımadı. Pasifik Okyanusu'nda gemi mürettebatı Trabzonspor formalarıyla dans etti.
    • 13.10.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:43
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    Trabzonspor taraftarının en çok kullandığı sözlerden biri hiç şüphesiz; "Bize her yer Trabzon." Bu sözü destekler nitelikte bir olay daha yaşandı.

    Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan gemi kaptanı Fatih Cevahiroğlu, gemi mürettebatı ile Pasifik Okyanusu'nda dans etti.

    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu'nda dans İZLE

    Trabzonspor formalarıyla Pasifik'te dans

    Okyanusun ortasında, Filipinli ekibin dansı izleyenleri gülümsetti. ‘Number one’ şarkısı ile dansa eden ekibin üzerindeki Trabzonspor formaları dikkat çekti.

    Videonun sonunda gemi mürettebatı, "Bize her yer Trabzon" sloganları attı.  Video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu nda dans #1

    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu nda dans #2

    Trabzonspor formasıyla Pasifik Okyanusu nda dans #3


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