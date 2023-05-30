Trabzonspor, Giresunspor'u mağlup etti Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor deplasmanına giden Trabzonspor, rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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Süper Lig'de 36. haftada Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu.

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-2 kazanmayı başardı.

Maçın adamı Umut Bozok

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren isimler 30 ve 59. dakikalarda Umut Bozok, 34. dakikada Enis Bardhi ve 72. dakikada Bakasetas penaltıdan kaydetti. Giresunspor'un golleri ise 74. dakikada Faruk Can Genç ile 80. dakikada Bajic'ten geldi. Maçta attığı iki golün yanı sıra Bardhi'nin golünün asistini de yapan Umut Bozok maçın adamı oldu.

Düşme hattındaki Giresunspor ise aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını son 2 haftaya bıraktı.

Trabzonspor 54 puana yükselerek haftayı 6. sırada kapatırken Giresunspor ise 34 puanda kaldı ve ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un 4 puan önünde, 15. sıradaki İstanbulspor'un ise 1 puan gerisinde 16. sırada kalarak haftayı kapattı.

Bir sonraki hafta ise Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ederken Giresunspor ise ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.

6 isim kadroda yok

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica 6 ismi kadroya dahil etmedi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.

Dorukhan 270 gün sonra kadroda

Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.

Trabzonspor etkili başladı

Maça etkili başlayan Trabzonspor, ligi bitirebildiği kadar üst sırada tamamlamak için ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahaya oyunu yıkmaya çalıştı. Giresunspor ise hızlı hücumlarla Trabzonspor kalesine gitmeye çalışırken ilk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi.

9. dakikada Visca'nın ortasında Umut Bozok müsait durumda kafayı vurdu ancak tok üstten auta çıktı.

21. dakikada yaşanan pozisyonda ise Giresunspor savunmasının hatasını değerlendiren Trezeguet sol taraftan içeri çevirdi. Bir kez daha Umut Bozok kafayı vurdu bu kez kaleci Ferhat topu kontrol etmeyi başardı.

Umut bu kez golünü attı

Maçın ilk 20 dakikasında iki etkili ataktan yararlanamayan Umut Bozok, dakikalar 30'u gösterdiğinde golünü atmayı başardı.

Sol Kanattan Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada Umut Bozok kafayı vurdu ve top filelerle buluştu.

Bardhi ile fark ikiye çıktı

Golün ardından rahatlayan Trabzonspor ikinci golü 4 dakika sonra bularak farkı ikiye çıkardı.

34. dakikada Alper Uludağ'ın hatasında Visca topu kaptı ve Umut'a yolladı. Umut Bozok ceza sahasına yerden pasında Bardhi topla buluştu. Bardhi düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Umut Bozok farkını ortaya koydu

Skor avantajını ilk yarıda eline geçiren Trabzonspor, ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. İlk yarıda maçın en etkili ismi olan Umut Bozok 59. dakikada yakadığı pozisyonda yine fileleri bulmayı başardı.

Sol çaprazdan ceza alanına sert bir top gönderen Eren Elmalı'nın pasına kale ağzında ayak uzatan Umut, farkı 3'e yükseltti.

Bakasetas penaltıyı affetmedi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, 72. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren isim oldu.

Bakasetas'ın savunma arkasında gönderdiği topu ceza alanına sürükleyen Trezeguet, Kadir'in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı onaylandı. Topun başına geçen Bakasetas'ın golüyle skor 4-0'a çıktı.

Giresunspor'un uyanışı

Rakibinin dördüncü golünden 2 dakika sonra ev sahibi Giresunspor farkı yeniden üçe indiren golü attı.

Sağ çaprazdan Kuwas'ın arka direğe yaptığı ortaya dokunan Faruk Can attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Bajic ile fark ikiye indi

Giresunspor attığı golden sonra Bajic ile ikinci golünü buldu.

Sol kanattan Faruk Can'ın yaptığı ortaya ceza alanında kafayı vuran Bajic, farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.