Euro
11.0032
2.35%
Dolar
9.4461
2.54%
Altın
541.68
2.63%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
598.198
-2.52%
BTXN Coin
21.85
5.40%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, ligin 17 sırasında bulunan Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

    Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşmış, maçı 3-1 kazanarak liderliğe oturmuştu.

    Göz-Göz'ün sahasında oynanacak maçı kazanmak isteyen bordo-mavili ekip, liderliğini sürdürmek istiyor.

    Geçen yıla oranla iyi bir grafik çizmeyen Göz-Göz ise bu maçı kazanıp, 17. sıradan kurtulmanın hesabını yapıyor.

    Maçı izlemek isteyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.

    Futbolseverler, "Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu güdeme getirdi.

    Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

    GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.

    Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

    Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Göztepe - Trabzonspor maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir