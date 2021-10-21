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- Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 17:50
- Güncelleme : 21.10.2021 - 18:54
Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, ligin 17 sırasında bulunan Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşmış, maçı 3-1 kazanarak liderliğe oturmuştu.
Göz-Göz'ün sahasında oynanacak maçı kazanmak isteyen bordo-mavili ekip, liderliğini sürdürmek istiyor.
Geçen yıla oranla iyi bir grafik çizmeyen Göz-Göz ise bu maçı kazanıp, 17. sıradan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapmaya başladı.
Futbolseverler, "Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu güdeme getirdi.
Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Trabzonspor maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.