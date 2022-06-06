Haberler

Futbol Haberleri

Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

Göztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar ile ilgili Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Peki, Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?