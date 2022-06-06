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    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

    Göztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar ile ilgili Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Peki, Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?
    • 06.06.2022 - 13:08
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    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

    Büyük umutlarla 2021-2022 sezonuna başlayan Göztepe, küme düşerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Takımın küme düşmesi ve satış işlemlerinin başlamasının ardından, bazı futbolcularla ayrılıklar gündeme geldi.

    Uzun zamandır Göztepe'de olan ve adı birçok kulüple anılan Halil Akbunar, ayrılacak futbolcular arasında yer alıyor.

    Trabzonspor'la adı anılan Halil Akbunar transferi hakkında son detaylar merak edilmeye başlandı.

    Taraftarlar, "Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı? İşte yanıtı...

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

    DHA'nın haberine göre; Göztepe'de satılması planlanan diğer oyuncu Halil Akbunar konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

    Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

    Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı.

    Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi.

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı? #1


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