- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 2. hafta heyecanı..
Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 2. hafta heyecanı..
Süper Lig 2022-2023 sezonu 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.Son şampiyon Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak..
- 12.08.2022 - 13:57
Son şampiyon Trabzonspor 2022-2023 sezonu 2. hafta maçında evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.İlk hafta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor taraftarı önünde çıkacağı ikinci maçıda kazanmak istiyor.
Hatayspor ligin ilk haftasını bay geçerek maç oynamamıştı.Lige kaldığı yerden devam etmek isteyen ev sahibi Trabzonspor taraftarının desteğiyle yoluna devam etmek istiyor.
Futbolseverler mücadelenin ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor.Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçı olan Trabzonpor - Hatayspor mücadelesinin detayları şu şekilde..
Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?
Trabzonspor - Hatayspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.