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    Trabzonspor, Hatayspor'u evinde mağlup etti.

    Trabzonspor, Hatayspor'u evinde mağlup etti.

    Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 12.08.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 23:15
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    Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırladı.

    İki takım da mücadeleye oldukça istekli başladı. Rakip kalelerde tehlikeli pozisyonlar üretilse de gol sesi çıkmadı.

    35. dakikada Trabzonspor'da Cornelius'un attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    Maçın 40. dakikasında Trabzonspor'da Edin Visca, yaşadığı sakatlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

    Trabzonspor, Hatayspor u evinde mağlup etti. #1

    Abdülkadir 3 puanı getirdi

    İkinci yarıda iki takım da ilk yarıda olduğu gibi rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Maçın 71. dakikasında ikinci yarı oyuna giren Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Mücadelede başka bir gol kaydedilmedi ve Trabzonspor evindeki ilk maçından da 3 puan alarak puanını 6'ya yükseltti.

    Trabzonspor, Hatayspor u evinde mağlup etti. #2

    Trabzonspor, Hatayspor u evinde mağlup etti. #3

    Trabzonspor, Hatayspor u evinde mağlup etti. #4

    Trabzonspor, Hatayspor u evinde mağlup etti. #5


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