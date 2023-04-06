Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Takımı İhsan Derelioğlu yönetti
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililerin bugünkü çalışmasını, futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetti.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Karadeniz ekibi, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, geçiş oyunu ve yarı sahada çift kale maç çalışması yaptı.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.