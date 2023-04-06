Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı
AA

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Takımı İhsan Derelioğlu yönetti

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililerin bugünkü çalışmasını, futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetti.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Karadeniz ekibi, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından, geçiş oyunu ve yarı sahada çift kale maç çalışması yaptı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı
Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı
Trabzonspor, İhsan Derelioğlu ile çalıştı