Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi Süper Lig'de haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

Süper Lig’in 29. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. İhsan Derelioğlu yönetimindeki Trabzonspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı skorla 0-0 sona erdi ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısında tek isabetli şut çekildi

Maçın ilk yarısında tek isabetli şut Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş, ikinci yarıya da Ghezzal'ın isabetli şutuyla başladı. Trabzonspor'un ilk isabetli şutu 65'te Abdülkadir Ömür ile geldi.

İkinci yarı iki takım gol fırsatları buldu

Sonraki 5 dakikada da baskısını sürdüren Trabzonspor, Markovic ile gole yaklaştı ancak son haftaların formda kalecisi Mert Günok gole izin vermedi.

Maçın en net gol fırsatını ise 80. dakikada Trezeguet değerlendiremedi, bu pozisyonda Omar Colley'nin kale çizgisi üstündeki müdahalesi gole engel oldu.

Beşiktaş ise son anlarda Redmond ve Salih ile gole çok yaklaştı ancak Uğurcan'ın kurtarışları skoru tuttu.

İki takım 1'er puan aldı

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 45’e yükseltti. Beşiktaş ise 56 puana ulaşmış oldu.

Gelecek hafta Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Hatayspor’un ligden çekilmesiyle haftayı BAY geçerek hükmen 3-0 kazanacak.