Trabzonspor ile Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek?

Trabzonspor ile Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek?

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi, geçmiş dönemlere ait detaylar gündeme getirildi. Peki, Trabzonspor ile Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek?

İki büyük takım olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor liderlik koltuğuna yerleşerek şampiyonluk şansını sürdürürken, Fenerbahçe ise istediği seviyeye henüz gelemedi.

İki takım nefes kesen bir karşılaşmaya imza atmaya hazırlanırken, Trabzonspor'un eli her anlamda daha güçlü.

Kadıköy'den eli boş dönmek istemeyen Trabzon, bu maç için tüm kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor.

İki güçlü takımın karşılaşması öncesi gündeme düşen detaylar, "Trabzonspor ile Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek?" sorusunu akıllara getirdi.

Peki, Trabzonspor ile Fenerbahçe kaçıncı kez karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı...

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KAÇINCI KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe 'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 100 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 62 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.