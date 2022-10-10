Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

Alınan bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor 17 puana yükselirken, Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa 13 puana yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.