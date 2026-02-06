Abone ol: Google News

Trabzonspor ile Samsunspor ligde 56. randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor arasında bugüne dek yapılan 55 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-13 üstünlüğü bulunuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 17:06
Trabzonspor ile Samsunspor ligde 56. randevuda
  • Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.
  • Trabzonspor, rekabette 30-13 galibiyet üstünlüğü bulunuyor, ancak Samsunspor ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.
  • Son 4 lig maçında Trabzonspor, Samsunspor karşısında galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 4 KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi.

Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

Eshspor Haberleri