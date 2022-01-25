Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ı 2-1 yenen ve şampiyonluk yarışında önemli bir puan alan Trabzonspor, galibiyetlerine ve liderliğine devam ediyor.

3 büyükleri geride bırakan ve şampiyonluk yarışında farkı açan Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa ilk yarı çok kötü bir performans sergiledi ve düşme hattına doğru ilerlemeye başladı. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan İstanbul ekibi, peş peşe galibiyetler almaya başladı.

Düşme hattından 13. sıraya kadar çıkan ve Galatasaray'ı bile geride bırakan Kasımpaşa, evine 3 puanla dönmek istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü, saat 16:00'da oynanacak. Trabzon'da oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

RYAN DONK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Mücadelede Ryan Donk 39. dakikada sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan Donk, 24. haftada deplasmanda oynanacak Trazbonspor maçında oynayamayacak.