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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 15:04
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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Trabzonspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kasımpaşa: Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut


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