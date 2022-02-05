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Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 14:53
- Güncelleme : 05.02.2022 - 15:04
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Trabzonspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut