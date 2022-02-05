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Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 09:56
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Trabzonspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet, Umut Bozok