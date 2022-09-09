Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın maliyetini açıkladı

Trabzonspor, eski takımı Kasımpaşa'ya kiralanan Fransız futbolcu Fode Koita'nın maliyetini açıkladı.

Kasımpaşa, Trabzonspor 'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. 31 yaşındaki golcü futbolcu böylece eski takımına geri dönmüş oldu.

Kasımpaşa'dan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanılmıştı.

Eski takımına döndü

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'ya kiraladığı Koita'nın maliyetini duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Bangaly Fode Koita'nın, Kasımpaşa A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacaklarının 1.083.000.-euro'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir." açıklaması yapıldı.