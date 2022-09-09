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    Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın maliyetini açıkladı

    Trabzonspor, eski takımı Kasımpaşa'ya kiralanan Fransız futbolcu Fode Koita'nın maliyetini açıkladı.
    • 09.09.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 16:24
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    Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın maliyetini açıkladı

    Kasımpaşa, Trabzonspor 'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. 31 yaşındaki golcü futbolcu böylece eski takımına geri dönmüş oldu.

    Kasımpaşa'dan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanılmıştı.

    Eski takımına döndü

    Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ya kiralanan Koita nın maliyetini açıkladı #1

    Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'ya kiraladığı Koita'nın maliyetini duyurdu.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Profesyonel futbolcumuz Bangaly Fode Koita'nın, Kasımpaşa A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacaklarının 1.083.000.-euro'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir." açıklaması yapıldı.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ya kiralanan Koita nın maliyetini açıkladı #2


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