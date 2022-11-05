Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.257
2.80%
BTXN Coin
10.51
2.33%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detayları merak ediliyor. İşte maçı bilgileri..
    • 05.11.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçının detayları belli oldu. Maç hakkında bilgileri merak eden futbolseverler maçın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

    Geçtiğimiz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşaması son maçında sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen grubu 3. sırada bitiren Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 21 puan toplayan bordo mavililer Konyaspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konyaspor ise 12 maçta topladığı 20 puan ile Trabzonspor'un ardından 7. sırada bulunuyor.

    Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..

    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman?

    Trabzonspor - Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.


    Resmi Gazete 5 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 5 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Nureddin Nebati, sorunları yerinde tespit etmek için Kastamonu'da
    Ekonomi

    Nureddin Nebati, sorunları yerinde tespit etmek için Kastamonu'da

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir