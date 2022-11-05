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- Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 05.11.2022 - 13:28
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçının detayları belli oldu. Maç hakkında bilgileri merak eden futbolseverler maçın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşaması son maçında sahasında Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen grubu 3. sırada bitiren Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 21 puan toplayan bordo mavililer Konyaspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konyaspor ise 12 maçta topladığı 20 puan ile Trabzonspor'un ardından 7. sırada bulunuyor.
Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları..
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.