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Trabzonspor-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 19:53
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Trabzonspor, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, rakibini yenerek İstanbul'dan gelecek haberi bekleyecek.
Bordo-mavililerin şampiyon olabilmesi için iki maçını da kazanıp, Başakşehir'in kalan iki karşılaşmadan da 3 puan çıkarmaması gerekiyor.
Medical Park Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlabacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.