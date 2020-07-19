Trabzonspor-Konyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Trabzonspor, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, rakibini yenerek İstanbul'dan gelecek haberi bekleyecek.

Bordo-mavililerin şampiyon olabilmesi için iki maçını da kazanıp, Başakşehir'in kalan iki karşılaşmadan da 3 puan çıkarmaması gerekiyor.

Medical Park Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlabacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.