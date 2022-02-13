Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadında saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres’in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz, orta sahada ise Hamsik’i yedek kulübesinde bekleterek yerine Siopis’e forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Denswil, Tymoteusz Puchacz, Anastasios Bakasetas, Siopis, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Nwakaeme, Andreas Cornelius

Konyaspor: Sehic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Hadziahmetovic, Endri, Rahmanovic, Zymer, Konrad, Cikalleshi