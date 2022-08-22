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    Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. Peki, Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • 22.08.2022 - 13:21
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    Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dün Süper Lig maçında Antalyaspor'a 5-2 yenilen Trabzonspor, Avrupa arenasında Kopenhag ile karşılaşacak.

    Abdullah Avcı yönetiminde sezonu açlan ve ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, rövanş maçını sahasında kazanmanın planlarını yapıyor.

    Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı geçmesi gereken bordo mavililer, maça hazırlanmaya başladı.

    Trabzonspor'un efsane taraftarı ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini merak ediyor.

    Bu kapsamda da, "Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

    Karşılaşma saat 22.00'de EXXEN platformundan yayınlanacak.

    Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

    Trabzonspor-Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1


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