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    Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

    Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor - Kopenhag maçının ne zaman ve nerede oynanacağı günde oldu.İşte maçın detayları..
    • 02.08.2022 - 14:45
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    Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

    Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

    Kura çekiminin ardından gözler maçların ne zaman oynanacağı konusuna çevrildi.Futbolseverler Trabzonspor - Kopenhag maçının ne zaman ve ilk maçın nerede oynanacağını araştırmaya başladı.Peki İlk maç nerede ve ne zama oynanacak? İşte cevabı..

    Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak? #1

    Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman oynanacak?

    Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 23-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçı deplasmanda oynayacak.Maçın gün ve saati henüz netleşmedi.



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