Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor - Kopenhag maçının ne zaman ve nerede oynanacağı günde oldu.İşte maçın detayları..

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.Bordo mavililer Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından gözler maçların ne zaman oynanacağı konusuna çevrildi.Futbolseverler Trabzonspor - Kopenhag maçının ne zaman ve ilk maçın nerede oynanacağını araştırmaya başladı.Peki İlk maç nerede ve ne zama oynanacak? İşte cevabı..





Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 23-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.Temsilcimiz Trabzonspor ilk maçı deplasmanda oynayacak.Maçın gün ve saati henüz netleşmedi.



