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- Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu
Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu
- 16.08.2022 - 23:55
- Güncelleme : 17.08.2022 - 00:18
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.
Parken Stadı'nda oynanan mücadelede Kopenhag, 9'uncu dakikada Claesson'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.
2'nci yarının başında Danimarka ekibi, 49'da Lerager'in golüyle farkı 2'ye yükseltti.
Trabzonspor'un golünü Bakasetas attı
Bordo-mavililer, bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı ve 79'uncu dakikda Bakasetas'ın uzaktan vuruşu, Kopenhag savunmasına çarpıp ağlarla buluştu.
Maç 2-1'lik Kopenhag üstünlüğüyle tamamlandı
Karşılıklı ataklar devam etse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve Kopenhag, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Rövanş 24 Ağustos'ta
Trabzonspor, gruplara kalmak için rövanş maçını 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de evinde oynanacak.
Bakasetas, golünü Visca'ya hediye etti
Öte yandan Anastasios Bakasetas, attığı golün ardından Hatay maçında sakatlanan Edin Visca'nın formasıyla sevinç yaşadı. Bakasetas, golü tecrübeli yıldıza armağan etti.