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    Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

    Trabzonspor, Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

    Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
    • 16.08.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 00:18
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    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

    Parken Stadı'nda oynanan mücadelede Kopenhag, 9'uncu dakikada Claesson'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

    2'nci yarının başında Danimarka ekibi, 49'da Lerager'in golüyle farkı 2'ye yükseltti.

    Trabzonspor'un golünü Bakasetas attı

    Bordo-mavililer, bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı ve 79'uncu dakikda Bakasetas'ın uzaktan vuruşu, Kopenhag savunmasına çarpıp ağlarla buluştu.

    Maç 2-1'lik Kopenhag üstünlüğüyle tamamlandı

    Karşılıklı ataklar devam etse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve Kopenhag, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

    Trabzonspor, Kopenhag a 2-1 mağlup oldu #1

    Rövanş 24 Ağustos'ta

    Trabzonspor, gruplara kalmak için rövanş maçını 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de evinde oynanacak.

    Bakasetas, golünü Visca'ya hediye etti

    Öte yandan Anastasios Bakasetas, attığı golün ardından Hatay maçında sakatlanan Edin Visca'nın formasıyla sevinç yaşadı. Bakasetas, golü tecrübeli yıldıza armağan etti.

    Trabzonspor, Kopenhag a 2-1 mağlup oldu #2

    Trabzonspor, Kopenhag a 2-1 mağlup oldu #3

    Trabzonspor, Kopenhag a 2-1 mağlup oldu #4

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