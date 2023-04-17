Trabzonspor, Nenad Bjelica'da son aşamaya geldi Trabzonspor'da teknik direktör bilmecesi Nenad Bjelica ile son buluyor. Başkan daha önce yabancı teknik direktör vurgusu yaparken bu bağlamda görüşülen son isim Nenad Bjelica oldu. Hırvat hoca ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Trabzonspor'da takımın başına Nenad Bjelica getiriliyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de anlaşma aşamasına gelip son anda imzadan vazgeçtiği Nenad Bjelica, Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Osijek'ten geçtiğimiz ağustos ayında ayrılan Nenad Bjelica'ya Türkiye kapıları bir kez daha açıldı.

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı ve imza aşamasına geldi.

Neredeyse kesin...

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile bir görüşme daha yapıp işi noktalayacak. Özellikle Dinamo Zagreb'de gösterdiği performansla dikkat çeken Bjelica, Hırvat ekibiyle 3 kupa kazanma başarısı göstermişti.

Son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'un başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.