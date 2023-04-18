Trabzonspor, Nenad Bjelica'yı resmen açıkladı Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeni sezona son şampiyon olarak başlayan ve 3 kulvarda mücadele eden Trabzonspor, istediği başarıları alamamış ve takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Tecrübeli ismin vedasının ardından takımın başına geçici olarak Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nu getiren bordo-mavililer yeni teknik adamını buldu.

"Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır"

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

51 yaşındaki teknik adam, Perşembe günü oynanacak Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır."

Yıllık 1.6 milyon euro kazanacak

Bordo-mavili takımdan ayrıca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;



2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,



2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,



2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir."

Trabzonspor, 1'i Süper Lig 2'si Süper Kupa olarak 3 şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı'yla bu sezon için 26.2 milyon liraya anlaşmıştı.

Dinamo Zagreb'te başarılı bir dönem geçirdi

Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve son olarak Osijek'i çalıştırdı.

2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıca 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.