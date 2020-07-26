Trabzonspor, Oğuz Yılmaz'ı istiyor

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Fırtına, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, bonservisi elinde olan Oğuz Yılmaz'ı radarına aldı.

Stoper bölgesini yeni sezonda sil baştan yeniden kurmaya hazırlanan bordo-mavililer çok kaliteli 2 yabancı savunmacıyı renklerine bağlama kararı aldı. Ancak yabancı kontenjanının azaltılması nedeniyle buraya yerli isimler de gerekiyor. Fırtına’nın radarındaki oyunculardan biri Oğuz Yılmaz.

BONSERVİSİ ELİNDE

Denizlispor’da çok iyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki stoperin, bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Yönetim, yeni hocanın kararına göre Oğuz konusunda somut girişimlere başlayacak. 1.85’lik savunmacının adı Beşiktaş ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyor.