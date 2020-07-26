Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Trabzonspor, Oğuz Yılmaz'ı istiyor

    Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Fırtına, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, bonservisi elinde olan Oğuz Yılmaz'ı radarına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 11:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor, Oğuz Yılmaz'ı istiyor

    Stoper bölgesini yeni sezonda sil baştan yeniden kurmaya hazırlanan bordo-mavililer çok kaliteli 2 yabancı savunmacıyı renklerine bağlama kararı aldı. Ancak yabancı kontenjanının azaltılması nedeniyle buraya yerli isimler de gerekiyor. Fırtına’nın radarındaki oyunculardan biri Oğuz Yılmaz.

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Denizlispor’da çok iyi bir sezon geçiren 27 yaşındaki stoperin, bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Yönetim, yeni hocanın kararına göre Oğuz konusunda somut girişimlere başlayacak. 1.85’lik savunmacının adı Beşiktaş ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyor.

    Trabzonspor, Oğuz Yılmaz'ı istiyor #1

    Görüş Bildir