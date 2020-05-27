Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın, Trabzonspor ile 4 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Genç futbolculara verdiği önemle bilinen Trabzonspor, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı; geçtiğimiz hafta, Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe'nin de ilgilendiği bilinen Rahmi Anıl Başaran için Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Transferin ayrıntıları da belli olmaya başladı...

TRANSFER BEDELİ 2 MİLYON TL

Dağlı, 20 yaşındaki genç oyuncunun Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşma sağladığını belirtti.

Öte yandan transfer bedelinin 2 milyon TL olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

''UMARIM İKİ TARAF İÇİN HAYIRLI OLUR''

Trabzonspor'a transferiyle ilgili konuşan Rahmi Anıl Başaran ise Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur." şeklinde konuştu.

44 MAÇA ÇIKTI

Balıkesirspor formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkan genç golcü; takımına 9 gol, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.