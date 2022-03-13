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    Trabzonspor, Rizespor'a hazırlanıyor

    Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, tarihin en erken şampiyonluğunu yaşamak için çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 16:28
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    Trabzonspor, Rizespor'a hazırlanıyor

    Süper Lig 29. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor, 18 Mart Cuma günü deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

    Trabzonspor, Rizespor a hazırlanıyor #1

    PAS ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Birinci grupta yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

    İdman, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

    14 Mart Pazartesi gününü izinli geçirecek bordo-mavili takım, salı günü yapacağı antrenmanla Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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