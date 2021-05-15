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    Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni yendi

    Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:30
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    Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni yendi

    Süper Lig'in heyecan dolu son haftasında Trabzonspor sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladı.

    Çekişmeli geçen mücadeleyi bordo mavili ekip 2-1 kazandı.

    Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 45. dakikada Caleb Ekuban ve 87. dakikada Benik Afobe kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 52. dakikada Floyd Ayite'den geldi.

    Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ni yendi #1

    Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ni yendi #2

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