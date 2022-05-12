Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupasına ne zaman kavuşacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?

Süper Lig'de oldukça yoğun ve kaoslu geçen dönem, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle sona ermeye hazırlanıyor.

İlk başlarda Konyaspor ile sonrasında ise Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele veren Trabzonspor, 38 yıl sonra büyük mutluluk yaşadı.

Trabzonspor taraftarları stadı doldurdu ve futbolcularla doyana kadar şampiyonluk kutladı.

Şimdi sırada ise Trabzonspor'un kupayı kaldırması kaldırdı...

Kupaya kavuşmak için gün sayan Trabzonspor taraftarları, "Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? İşte yanıtı...

Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak organizasyonla Medical Park Stadyumu'nda alacak. Bu seremoninin ardından takım, Altay maçı için İstanbul'a hareket edecek.

Süper Lig'in 37. haftasındaki Trabzonspor - Altay maçı saat 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor, kupa töreni etkinliğinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

VIP Platinum: 2 bin TL

VIP Gold: Bin 500 TL

VIP Silver: Bin TL

Batı: 700 TL

Doğu: 600 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Stadyum kapıları saat 16:00’da açılacak olup, etkinliklerimiz saat 18:00’den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır. Etkinliğimize ilişkin biletler yarın saat 10:00 itibarıyla Passo.com.tr adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacaktır.

Biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarlarımız kâğıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi, dileyen taraftarlarımız da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabilirler.

Bilet satışları ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacak olup sonraki günlerde tüm taraftarlarımıza açık olacaktır."