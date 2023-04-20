Trabzonspor, Sivasspor'a kaybetti Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Nenad Bjelica’nın ekibi Trabzonspor, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede Sivasspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1'lik skorla galip geldi.

Sivasspor, 4 golle kazandı

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada Samu Saiz, 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve uzatma dakikalarında Jordy Caicedo attı. Trabzonspor'un tek golü 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Larsen kırmızı kart gördü

Trabzonspor'da 22. dakikada penaltıya sebebiyet veren Stryger Larsen, kırmızı kart gördü. Pozisyon sırasında sakatlık yaşayan Danimarkalı futbolcu, sedyeyle kenara geldikten sonra travma nedeniyle hastaneye götürüldü. Larsen'in hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmasının ardından hastaneden tedavi edildi.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor, sahadan mağlubiyetle başladı ve Hırvat teknik adam dönemine kötü başladı.

Trabzonspor, son 4 maçını kazanamadı

Süper Lig’de 2 maç aranın ardından kazanan Sivasspor, Trabzonspor’u mağlup ederek, 34 puana yükseldi. Sivas deplasmanından mağlubiyetle ayrılan bordo-mavili takım ise üst üste 4. Maçından da galibiyet çıkaramadı ve 45 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sivasspor, Antalyaspor’a konuk olacak. Trabzonspor ise 31. haftayı BAY geçecek.