Trabzonspor, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

Trabzonspor, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5.haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Ümraniyespor'da rakip kalede etkili olmaya çalıştı. İki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelede ilk yarının son anlarında rakibininden top almaya çalışırken koşan Dorukhan Toköz şanssız bir sakatlık yaşadı. Milli oyuncu sedye ile kenara geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Trabzonspor, 1 attı 3 aldı

İkinci yarıda da Trabzonspor üstün oyununu devam ettirdi. Trabzonspor, 60.dakikada Trezeguet'in bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin attığı tek golle 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, puanını 10'a çıkardı.

Ümraniyespor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, Süper Lig'deki 4.mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı. İstanbul ekibi ligde tek puanını ilk haftada oynanan Fenerbahçe maçında almıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.