Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

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Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.

Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve sezonu 65 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Bordo-mavililerin forma çekiminde ise Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth ve eşi Lena Selnes yer aldı.

Sosyal medyada Norveçli golcü ve eşinin fotoğrafları büyük ilgi topladı.