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Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 01.08.2020 - 09:06
Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve sezonu 65 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde tanıttı.
Bordo-mavililerin forma çekiminde ise Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth ve eşi Lena Selnes yer aldı.
Sosyal medyada Norveçli golcü ve eşinin fotoğrafları büyük ilgi topladı.