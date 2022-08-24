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    Trabzonspor, Yusuf ile kazanmaya devam ediyor

    Trabzonspor, Ligue 1 ekiplerinden Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı için yeni bir gelir daha elde etti.
    • 24.08.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:34
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    Trabzonspor, Yusuf ile kazanmaya devam ediyor

    Trabzonspor'dan rekor bedelle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a para kazandırmaya devam ediyor.

    16 milyon 500 bin euro ve Edgar Ie karşılığında Lille'e transfer olan ve sonraki sezonlarda 25 maça daha çıkan Yusuf, bu fiyatı 17 milyon 500 bin euroya çıkartmıştı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin daha olduğu öğrenildi.

    Trabzonspor, Yusuf ile kazanmaya devam ediyor #1

    Yeni madde belli oldu

    Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde, "2022-23 yılında bir maçta 11 çıkıp 45 dakikan daha fazla oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı.

    Buna göre PSG maçında ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika sahada kaldı ve bordo-mavililer 1 milyon euro daha kasasına koymuş oldu.

    Trabzonspor, Yusuf ile kazanmaya devam ediyor #2


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