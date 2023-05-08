Trabzonspor'a 15 milyon euro daha lazım Trabzonspor'da yeni yönetimin ödediği 22 milyon dolar dışında 30 Haziran'a kadar ödemesi gereken yeni bir ücret daha var.

26 Mart'ta Trabzonspor'un yeni başkanı seçilen Ertuğrul Doğan'ın, ekibiyle birlikte 1.5 aylık periyotta yaklaşık 22 milyon dolar civarında bir ödeme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Oyuncu alacakları, bonservis taksitleri ve vergi ödemeleri başta olmak üzere bu rakamın büyük bölümü, yönetim kurulu tarafından karşılandı.

15 milyon euro daha ödenecek

30 Haziran'a kadar ödenmesi gereken 15 milyon euro daha var. Başkan Ertuğrul Doğan yoğun şekilde kaynak arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da Denswil ve Larsen gibi sözleşmesi devam eden oyuncuların menajerleriyle fesih görüşmeleri yapılıyor.

Stat isim sponsorluğu ise henüz çözülmüş değil.