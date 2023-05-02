Trabzonspor'a müjde! 5 oyuncu geri dönüyor Şimdiden yeni sezonun hazırlıklarına başlayan ancak bir yandan da lig yarışına devam eden Trabzonspor'a art arda güzel haberler geldi.

Sezon başında çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, İstanbul'daki rehabilitasyon sürecinin ardından Trabzon'a geldi. "Eve dönüş" mesajını paylaşan yıldız orta saha oyuncusunun son durumu, detaylı testler sonrası netlik kazanacak. Başarılı futbolcunun son maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Sakatlığını tamamen atlatan Serkan Asan ise Ankaragücü mücadelesinde forma giymeyi hedefliyor. Yarın çalışmalara katılacaklar Abdülkadir Ömür, Visca, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar... Sakatlıkları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen 5 oyuncunun, yarın çalışmalara başlaması bekleniyor. 5 isimden sadece Visca'nın sakatlığı biraz daha ciddi gözükürken, Abdülkadir Ömür ve Denswil'in ağrılarının büyük oranda geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Bjelica, Ankaragücü karşısında daha geniş bir kadroya sahip olacak.