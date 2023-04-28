Trabzonspor'a Naci Ünüvar'dan kötü haber Trabzonspor, Naci Ünüar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibinde Naci Ünüvar'ın sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

12 maçta oynadı

Sezon başında Hollanda devi Ajax'dan kadroya katılan 19 yaşındaki genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla 12 maça çıktı. Naci, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.