Trabzonspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın verdiği şansları değerlendiremeyen Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan'ın bileti kesildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Karagümrük deplasmanında ağır bir yenilgi alan Trabzon'da transfer çalışmaları hızlandı.

Takıma yeni takviyelere hazırlanan yönetim, bir yandan da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönderilmesini istediği futbolcularla orta yol bulmaya çalışıyor.

Gidecekler belli oldu

Bordo-mavililer, Ocak döneminde Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Trabzonspor, gelecek tekliflerde 3 oyuncu için de kolaylık sağlayacak.

Trabzonspor'a büyük umutlarla dönen Yusuf Yazıcı'nın kötü performansı başta Abdullah Avcı olmak üzere taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Yusuf Erdoğan eski takımıyla görüşüyor

Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile temasta olduğu belirtildi.

Trabzonspor'la sözleşme feshi de söz konusu olan 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline alması durumunda daha önce de formasını giydiği Kasımpaşa'ya dönebilir.