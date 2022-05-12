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    Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Bu hafta Altay ile oynamaya hazırlanan Trabzonspor ile ilgili, "Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 19:02
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    Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Abdullah Avcı yönetiminde formunu bulan ve şampiyonluk ile mutlu sona ulaşan Trabzonspor, 38 yıllık hasrete son verdi.

    Trabzonspor taraftarları bu şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Altay maçından önce kupa töreni yapılacak.

    2021-2022 şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'un Altay karşısındaki ilk 11'i merak edilmeye başlandı.

    Şampiyonun sahaya hangi 11'le çıkacağını merak edenler, detayları araştırmaya başladı bile..

    Bu arada ilk 11 dışında da hangi futbolcuların sakat ya da cezalı olacağına dair sorular gündeme geldi.

    Taraftarlar, "Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?" sorusunun detayları için araştırmaya koyuldu.

    Peki, Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? İşte yanıtı...

    Trabzonspor'da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek?

    Şmapiyonluğunu kutlamaya hazırlanan Trabzonspor'da kadrıo dışı ve sakat futbolcu yok.

    Tam kadro oynayan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Denswil sarı kart sınırında bulunuyor.

    Bu iki futbolcu dışında diğerleri ise Abdullah Avcı'danligin son maçına doğru şans bekleyecek.

    Trabzonspor da bu hafta hangi futbolcular forma giyemeyecek? #1


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