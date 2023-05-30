Trabzonspor'da Dorukhan Toköz 270 gün sonra kadroda

AA
Süper Lig'in 36. haftasında bugün deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil kadroya dahil edilmedi.
Dorukhan Toköz aylar sonra kadroda
Ligin 5. haftasındaki Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.
Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.