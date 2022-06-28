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    Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

    Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.
    • 28.06.2022 - 09:09
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    Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

    Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinin önemli isimlerinden Egemen Korkmaz, kulüple yollarını ayırdı.

    Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz için yapılan paylaşımda, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadeleri kullanıldı.

    Sebebi ailesi

    Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

    Trabzonspor da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı #1


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