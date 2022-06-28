Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinin önemli isimlerinden Egemen Korkmaz, kulüple yollarını ayırdı.

Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz için yapılan paylaşımda, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadeleri kullanıldı.

Sebebi ailesi

Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.