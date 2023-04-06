Trabzonspor'da hedef Sergen Yalçın Sezon bitmeden yeni yapılanma hazırlığında olan Trabzonspor'da, Orhan Ak'ın ayrılığı sonrası teknik direktör olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.

Süper Lig’e havlu atan ve son olarak Türkiye Kupası’ndan da elenen Trabzonspor’da, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak’ın yerine yeni hoca arayışları hızla sürüyor.

Sergen Yalçın ismi öne çıktı

Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde, Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor.

Pazarlıklar başlıyor

Adana Demirspor’u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük’ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor’u yöneten Çağdaş Atan’ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.

22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile bu akşam masaya oturacak ve pazarlıkları başlatacak.