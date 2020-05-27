Trabzonspor’da korona testleri negatif çıktı Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan koronavirüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız koronavirüs testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.